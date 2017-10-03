Обнародованы фактические погодные условия в Азербайджане

2017-10-03 10:45 | www.oxu.az | 3

Обнародованы фактические погодные условия на территории республики с полудня 2 октября до утра 3 октября.

Как сообщили Oxu.Az в национальном гидрометеорологическом департаменте министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 2 октября до утра 3 октября в Азербайджане продолжились нестабильные погодные условия, временами дожди, местами интенсивные, в высокогорных районах (Хыналыг, Гырыз, Шахдаг) выпал снег.

Северо-западный ветер в некоторых районах временно усилился.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 3-39, в Ленкорано-Астаринской зоне – 9-110, на Большом Кавказе – 9-70, в районах Центрального Арана – 8-56, на Малом Кавказе, в Гянджа-Газахской зоне – 8-25 см, в Нахчыванской АР – 2-10 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составила 17 см, в Гырызе – 7 см, в Лезе – 3 см.

Э.А.

