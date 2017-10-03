МЧС ведет поиск иностранцев в горной части Шамахинского района Азербайджана

2017-10-03 13:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется поиск иностранцев, оказавшихся в беспомощной ситуации в горной части Шамахинского района страны, говорится в сообщении пресс-службы Государственной морской администрации Азербайджана, распространенном во вторник.

Сегодня в 06:48 из Телефонной службы спасения 911 (США) в Национальный центр наблюдения и распознавания на дальней дистанции Государственной морской администрации Азербайджана поступила информация о том, что в горной части Шамахинского района в двух автомобилях марки Nissan Patrol черного и серебристого цвета находятся нуждающиеся в помощи иностранные граждане.

Точные координаты территории и местонахождения иностранных граждан были переданы Службе «112» МЧС.

В данный момент с привлечением возможных средств осуществляются поисково-спасательные работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)