Эрбиль готовится к проведению «парламентских выборов»

2017-10-03 13:15 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Курдская автономия Ирака после непризнанного референдума собирается провести "парламентские выборы", пишут во вторник иракские СМИ.

Сообщается, что "парламентские выборы" в Эрбиле назначены на первое ноября этого года.

Также, как пишут иракские СМИ, в начале ноября в Эрбиле ожидается проведение "президентских выборов".

Напомним, что 25 сентября этого года Курдская автономия Ирака провела "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани ранее пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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