Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda konuştu

2017-10-03 11:48 | www.trend.az | 1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda konuştu. Tartışmalı referandum, Suriye'de iç savaş ve İran ile ilişiklere dair önemli açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerektiğini anlattı. "Barzani'ye bu yanlış adımdan geri dön" çağrısı yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satrı başları şöyle: İş işten geçmiş değil. Eğer süreci durdurursa Bağdat ile ilişkileri ve bizimle ilişkileri normalleştirir. Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerekir. Referandum Anayasaya aykırı ve meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Barzani, Bağdat ve bizimle ilişkilerini geliştirebilir. Uçuşları durdurduk, TV kanalları yayından çıkarıldı. Bağdat hükümetinin bizden taleplerine ve atacakları adımlara bağlı. Gerek İran sınırında gerekse bizim sınırımızda yer alan geçiş kapılarının karşı kapılarını IKBY kontrol ediyor. Bu kapılar Bağdat yönetiminde olmalı. Fakat Bağdat yönetimi de kendi iç işleriyle uğraşıyor. Maliki döneminde yaşananlar, DEAŞ'ın ortaya çıkışı gibi. Sınır kapılarını Bağdat'ın almasını destekliyoruz. Çünkü anlaşmalarımız IKBY ile değil, Bağdat yönetimiyle.