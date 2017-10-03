Barzani seçime gidiyor

2017-10-03 12:52 | www.trend.az | 1

Gayrimeşru referandumun ardından başta Türkiye olmak üzere İran ve Irak tarafından tecrit edilen IKBY, seçimlerin 1 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Rudaw haber ajansına konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandumun Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması için bütün hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Belirlenen tarihte seçimlerin gerçekleştirilmesi için hazır olduklarını belirten Muhammed, "Parlamento ve başkanlık seçimleri için her türlü hazırlıkları tamamladık. Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz" dedi.

KAYNAK HABER7