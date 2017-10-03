Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с ЕС в ненефтяном секторе

2017-10-03 12:23 | www.apa.az | 5

«Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества со странами Евросоюза в приоритетной сфере - ненефтяном секторе».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с новоназначенным главой представительства ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Ш.Мустафаев отметил, что Евросоюз сегодня основной торговый партнер Азербайджана - доля стран ЕС во внешней торговле Азербайджана составляет 35%. Кроме того, Ш.Мустафаев отметил, что доля стран ЕС за последние 10 лет составила 46% в общем объеме инвестиций в основной капитал в Азербайджане, прямых инвестиций в ненефтяной сектор – 35%. По его словам, в Азербайджане функционирует более 1300 компаний из стран ЕС. Министр также отметил, что стороны успешно сотрудничают в рамках различных программ (Twinning, TAİEX и др.) «До сих пор ЕС оказал Азербайджану техническую помощь в размере 582 млн. евро», - сказал министр.

В ходе встречи Ш.Мустафаев также отметил, что Азербайджан также придает особое значение сотрудничеству с ЕС в сфере транспорта и энергетики. В этой связи, он затронул важность проекта «Южный газовый коридор», возможности использования транзитного потенциала Азербайджана.

В свою очередь, К.Янкаускас отметил взаимную заинтересованность сторон в расширении связей и сообщил, что в настоящее время ведется активная работа над соглашением между ЕС и Азербайджаном. «Азербайджан и ЕС плодотворно сотрудничают в сфере энергетики. Среди приоритетов - ненефтяной сектор. В силу богатого туристического потенциала Азербайджана в страну можно привлечь больше туристов из Европы», - сказал К.Янкаускас.