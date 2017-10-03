Состоялся очередной раунд переговоров по проекту нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом

2017-10-03 13:02 | www.apa.az | 6

В Брюсселе (Бельгия) прошел очередной раунд переговоров по части нового проекта соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом (ЕС), касающейся сферы торговли, инвестиций, энергетики.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Министерства энергетики, в обсуждениях приняла участие старший консультант отдела правовых отношений министерства Айгюн Алиева. На мероприятии был проведен широкий обмен мнениями вокруг таких разделов проекта соглашения, как «Торговля и устойчивое развитие», «Энергия и сырье», «Торговля товарами» и «Технические препятствия в торговле».

Впервые состоялась презентация раздела проекта «Энергия и сырье». На презентации были рассмотрены положения, выдвинутые структурой в отношении экспортных цен на сырье и товары, транзита, привлечения третьих сторон к энергетической инфраструктуре Азербайджана, создания независимого регулирующего органа. В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость изучения энергетического рынка Азербайджана. В заключении принято решение о проведении в октябре видеоконференции для продолжения обсуждений.