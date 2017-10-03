Эльхан Мамедов: «Его ещё долго будут искать»

2017-10-03 13:10 | www.apa.az | 5

«Когда мне сообщили о решении Рашада Садыхова я испытал чувство сожаления, так как это не может не вызвать сожаления».

Как сообщает АПА со ссылкой на «asport.az», об этом заявил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхан Мамедов.

Генеральный секретарь высказал своё мнение о решении Рашада Садыхова завершить карьеру в сборной Азербайджана. Он подчеркнул, что проводить капитана после встречи с Чехией будет трудно: «Мы привыкли видеть его в играх сборной. Перед каждым матчем мы обязательно беседуем с ним о команде, об игре. Проводить после встречи с Чехией футболиста, защищавшего честь сборной 16 лет... Это действительно очень трудное решение. Рашад рекордсмен по количеству игр за сборную. Он вышел на поле в составе главной команды страны 110 раз. Эти цифры говорят о том, какой большой личностью является он для сборной».

По словам Мамедова, он гордится тем, что последние 10 лет работал вместе с Садыховым: «Знаю, что и болельщики будут искать его, ведь он лидер команды, умел в самые трудные моменты объединить вокруг себя футболистов. На сегодняшний день Рашад и как футболист, и как личность является кумиром для многих молодых людей. Мы с уважением относимся к его решению и желаем ему успехов в дальнейшей карьере. Мы уверены в том, что в будущем Садыхов принесёт пользу нашему футболу и в качестве тренера».