Новый проект облегчит жизнь туристам и гостям Азербайджана – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-03 11:00 | www.oxu.az | 4

Новый проект облегчит жизнь туристам и гостям Азербайджана.

Azlocation.az - совершенно новый и очень динамичный проект.

Цель проекта - облегчить жизнь туристам и гостям нашей страны, а также «электронизировать» работу туристических объектов и заведений общепита в Азербайджане.

Сайт охватывает довольно большой сегмент, что очень удобно для местной и зарубежной аудитории. Проект предназначен для развития и расширения сферы туризма.

Данный проект, преследующий цель популяризации Азербайджана, с помощью одного движения сможет показать вам искомый торговый центр, ресторан или туристический объект.

Желающие работать с нами компании получают возможность сообщить о себе большему числу людей.

Конечно, рекламируемая компания получит больше прибыли. Чем качественнее реклама, тем больше люди рассказывают об объекте. За счет рекламы множатся доходы. Кроме того, быть знаменитым – значит выделяться среди конкурентов на рынке.

Помимо информации на сайте, Azlocation.az подготовит брошюры, которые будут раздаваться на деловых встречах, мероприятиях, общественном транспорте и выставках. Это поможет еще большему узнаванию компании и даст преимущество нашим партнерам. Карта компании поможет клиентам еще быстрее найти ее.

Кроме того, в разделе новостей сайта регулярно будут появляться сведения о компании и ее достижениях.

Отметим, что загрузка данных на Azlocation.az происходит очень быстро. Пользователю не придется ждать для получения нужной информации.

Azlocation.az гарантирует своим партнерам немедленные ответы на все их вопросы и упрощение их работы.

Давайте поможем узнать друг о друге! Azlocation.az одним нажатием осуществит вашу мечту!

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