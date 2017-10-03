Азербайджан в 2017 году закупит свыше 5600 единиц сельхозтехники

2017-10-03 13:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2017 году закупит свыше 5600 единиц сельхозтехники, следует из отчета о мониторинге за исполнением мер, отраженных в “Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции”.

Согласно отчету, по заказу крупных предприятий, занятых производством хлопка, в 2017 году планируется закупить 5602 единицы сельхозтехники, в частности 150 хлопкоуборочных комбайнов, 1270 плугов и сеялок, различных марок. На их закупку планируется выделить 101,42 миллиона долларов и 14,2 миллиона евро.

Кроме того, в 2017 году в Азербайджан будет доставлено 59 единиц хлопкоуборочных комбайнов марки JD 9970. Общая стоимость этой техники составит 17,58 миллионов долларов, а контракт на ее поставку был заключен в прошлом году.

В отчете отмечено, что на первое июля в страну было доставлено 3856 единиц различной техники.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)