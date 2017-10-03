Референдум в Эрбиле - толчок к этническому конфликту в регионе - Эрдоган

2017-10-03 13:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Референдум в Эрбиле - это толчок к этническому конфликту в регионе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Ирак является страной не только этнических курдов, но и арабов.

Напомним, что 25 сентября этого года в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

По словам Эрдогана, Турция предпринимает против Курдской автономии Ирака пока исключительно экономические санкции.

Он отметил, что Курдская автономия Ирака обязана уважать другие народы региона.

Пока есть время, Эрбиль должен аннулировать результаты "референдума о независимости", сказал президент Турции.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна может возобновить отношения с Курдской автономией Ирака, если Эрбиль откажется от намерений стать независимым.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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