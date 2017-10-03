В Баку просела дорога

2017-10-03 13:11 | www.apa.az | 5

Как сообщил АПА-Экономикс глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафов, в результате утром на данной территории наблюдалась пробка. «На место происшествия сразу же прибыли наши сотрудники и выяснили причины произошедшего. Выяснилось, что компания-подрядчик проложила канализационную линию к новому жилому зданию. Затем разрытый участок заполнили землей и галькой. Но дожди не дали восстановить дорогу до конца. В результате разрытая часть треснула на глубине 15-20 см. Это в свою очередь парализовало движение транспорта. Некоторые пишут, что работы по восстановлению якобы проводило ОАО «Азеравтойол». Хочу официально заявить, что это не так. Согласно действующему законодательству, восстановлением дороги должна заниматься структура, которая прокладывала канализационную линию».