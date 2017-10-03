Сколько еще сохранится нестабильная погода?

2017-10-03 11:09 | www.oxu.az | 4

«С 5 октября погода стабилизируется, дожди прекратятся, температура повысится».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказала и.о. директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она заявила, что в настоящее время на территории страны наблюдается дождливая погода: «Местами наблюдаются интенсивные осадки, ливни. Вечером местами выпал снег. Нестабильные погодные условия продолжатся и завтра».

Г.Мамедова сказала, что с 5 октября погода исправится. По ее словам, с полудня 5 октября погода смягчится и в течение дня осадков не будет: «Температура воздуха по сравнению с прошлыми днями постепенно повысится».

Э.А.

