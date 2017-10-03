Сопредседатели МГ ОБСЕ прибудут в Баку 7 октября - министр

2017-10-03 13:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ прибудут в Азербайджан седьмого октября, сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Как отметил министр, до этого они посетят Ереван.

"Сопредседатели приезжают с целью обсуждения повестки предстоящей встречи глав Азербайджана и Армении",- отметил Э.Мамедъяров. По его словам, посредники после встречи глав двух стран "хотят достичь логических результатов и сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки".

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.