На Украине рассказали о препятствиях для экстрадиции Саакашвили в Грузию

2017-10-03 13:41 | www.trend.az | 4

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии обстоятельств, которые мешают экстрадиции в Грузию экс-президента этой страны, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, передает РИА Новости.

Луценко сообщил, что после нелегального возвращения Саакашвили на Украину органы прокуратуры приступили к экстрадиционной проверке. По его словам, проверка должна установить, действительно ли Саакашвили подозревается или обвиняется в Грузии в особо тяжких преступлениях и есть ли обстоятельства, которые мешают его экстрадиции.

"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы на адрес миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции", — сказал Луценко на брифинге в Харькове, который транслировал телеканал "112 Украина".

Он также отметил, что все эти обстоятельства будут тщательно изучены. "Эта процедура займет еще несколько недель", — сказал Луценко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Минюст Украины в начале сентября сообщил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и что министерство передает в генпрокуратуру страны запрос Грузии для проведения экстрадиционной проверки.