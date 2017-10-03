Мамедъяров: «Отношения с Украиной носят стратегический характер»

2017-10-03 13:30 | www.apa.az | 4

«С министром иностранных дел Украины мы обсудили связи между двумя странами. Наши связи носят стратегический характер».

Об этом на пресс-конференции после встречи в Баку с украинским коллегой Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что на встрече была выражена поддержка территориальной целостности стран: «Мы также обсудили связи в транспортной сфере. Транспортные проекты очень важны и интересны с экономической точки зрения. В следующем месяце состоится заседание межправительственной комиссии».