Верховный суд не удовлетворил жалобу Рауфа Миргадирова

2017-10-03 13:35 | www.apa.az | 5

Верховный суд не удовлетворил жалобу журналиста Рауфа Миргадирова.

Об этом АПА сообщил адвокат Фуад Агаев.

Отметим, Рауфу Миргадирову было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был лишен свободы на 6 лет. Апелляционная жалоба была подана в связи с этим решением. В своей жалобе Р.Миргадиров просил оправдать его. Бакинский апелляционный суд изменил Р.Миргадирову меру пресечения в виде лишения свободы на условное наказание с 5-летним испытательным сроком. Для того, чтобы его оправдали Р.Миргадиров подал кассационную жалобу в Верховный суд.