Новая акция от PAŞA Sığorta: Купи КАСКО и получи детское автокресло в подарок!

2017-10-03 13:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Заботясь о безопасности и комфорте детей, компания «PAŞA Sığorta» запускает новую акцию «Купи КАСКО и получи детское автокресло в подарок!». Таким образом, до 3 ноября клиенты, приобретающие КАСКО на сумму 450 манатов и выше, получат детское автокресло в подарок, сообщает во вторник страховая компания.

Чтобы подать заявление на КАСКО или же получить подробную информацию о подарочной акции можно обратиться в офисы «PAŞA Sığorta», также позвонить на линию страховых консультаций по номеру *7000. Более того, желающие могут подать заявление на КАСКО через социальную сеть Facebook. Для этого нужно зайти на официальную страницу PASHA Insurance и отправить сообщение со следующей информацией - марка/модель, дата производства и приблизительная рыночная стоимость автомобиля, запрос на франшизу вместе с опытом вождения, скан/фото удостоверения личности и свидетельства о регистрации автомобиля и свой контактный номер.

Акция «Купи КАСКО и получи детское автокресло в подарок!» проводится с целью обеспечения максимальной безопасности детей.

Следует отметить, что компания «PAŞA Sığorta» функционирует на страховом рынке с 2006 года. «PAŞA Sığorta» - член группы «PAŞA Holding» - оказывает услуги корпоративным и индивидуальным клиентам по 36 видам добровольного и обязательного страхования. Согласно таким показателям как, обьем капитала, страховых премий и выплат, а также другим финансовым и не финансовым показателям, компания является одним из лидеров и самых крупных компаний Азербайджанского страхового рынка.