За 9 месяцев в армянской армии зафиксировано 45 случаев смерти

2017-10-03 13:54 | www.trend.az | 5

За 9 месяцев 2017 года стало известно о 45 случаях смерти военнослужащих в ВС Армении, 19 из которых произошли на территории Армении, 26 – в оккупированном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает организация «Диалог мира».

Согласно докладу, зафиксировано 4 случая убийства, 8 самоубийств, 20 смертей вследствие нарушения режима прекращения огня, 5 – в результате несчастного случая, по два случая смерти из-за халатности, проблем со здоровьем и нарушения правил безопасности, в двух других случаях причина смерти военнослужащих еще не установлена.