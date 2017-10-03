Сопредседатели приедут в Азербайджан 7 октября

2017-10-03 13:42 | www.apa.az | 5

6 октября сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в Ереван.

Об этом на пресс-конференции после встречи в Баку с украинским коллегой Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По словам министра, посредники приедут в Азербайджан 7 октября.

«Сопредседатели приедут в регион для обсуждения встречи президентов. В Нью-Йорке посредники предложили провести субстантивные, разумные переговоры. Они предложили провести разумные переговоры после встречи президентов и придать импульс этому вопросу».