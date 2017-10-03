Доходы ИГ от продажи нефти рухнули на 90%

2017-10-03 11:24 | www.oxu.az | 5

Доходы "Исламского государства" от продажи нефти рухнули более чем на 90%, передает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Согласно данным USA Today, ссылающейся на статистику американской коалиции, ИГ сократила добычу нефти в Ираке и Сирии так сильно, что доходы упали до менее 4 млн долларов по сравнению с 50 млн долларов в месяц на пике.

Продажа нефти была основным источником дохода ИГ с 2014 г., именно за счет этих средств террористы могли финансировать свои глобальные кампании и управлять своим самопровозглашенным "халифатом".

Нефть составляла около половины доходов группы. Остальные доходы приходились на грабеж, также боевики заработали около 500 млн долларов за счет вымогательства денег у жителей захваченных городов и ограблений банков.

Эти источники также истощаются, так как боевики потеряли большинство крупных городов, а большая часть похищенных денег уже потрачена или уничтожена.

Для боевиков и их лидеров потеря половины дохода – весьма критичный фактор, так как вместе с этим сокращается их территория, а значит и способность облагать налогами людей.

Н.О.