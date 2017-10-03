Завтра в Баку в течение дня будет дождливо

2017-10-03 14:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, ночью и утром местами ливни, к вечеру дождь постепенно прекратится, умеренный северо-восточный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью - 11-13, днем 14-16, в Баку ночью 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами проливные, в горных территориях возможен снег. Западный ветер в ряде мест временами усилиться.

Ночью 7-12, днем 14-17, в горах ночью 2-5, днем 5-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)