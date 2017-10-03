Климкин: «Вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС – проявление принадлежности Украины к Европе»

2017-10-03 14:05 | www.apa.az | 5

«1 сентября этого года вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Это является дорожной картой для проведения в Украине проевропейских реформ ».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым сказал глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам дипломата, соглашение не следует воспринимать только как введение безвизового режима.

«Вступление в силу соглашения об ассоциации с ЕС – проявление принадлежности Украины к Европе. Этот документ создает новые торговые возможности и это первичный шаг. Наша основная цель заключается во вступлении в Евросоюз», - отметил Климкин.