Азербайджанские актеры на фестивале "Кееда" в России (ФОТО)

2017-10-03 14:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя принимает участие в первом Международном фестивале спектаклей для детей и подростков "Кееда", который проходит 1-5 октября в городе Элиста (Республика Калмыкия, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль организован Союзом театральных деятелей Российской Федерации и министерством культуры и туризма Республики Калмыкия. В состав жюри входят известные театральные деятели из России, Казахстана и других стран.

В фестивале коллектив азербайджанского театра участвует со спектаклем "Tıq-tıq xanım" ("Тыг-тыг ханым"), поставленным народным артистом Агаханом Салманлы по сказке Абдуллы Шаига.

В постановке заняты народный артист Агахан Салманлы, актеры театра Гюнель Мамедова, Айгюн Фаттулаева, Эльнур Гусейнов, Эльнур Керимов, Ильхам Асадов, Эльшан Шихалиев.

(Автор: Джани Бабаева)

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