МИД Украины: Нагорно-карабахский конфликт является агрессией

2017-10-03 14:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Украина лучше всех понимает своих азербайджанских друзей, потому что нагорно-карабахский конфликт – это агрессия. Об этом во вторник сказал глава внешнеполитического ведомства Украины Павло Климкин на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Пвло Климкин подчеркнул, что Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)