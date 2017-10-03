20-летие ГУАМ будет отмечено в Тбилиси на уровне глав МИД

2017-10-03 14:10 | www.apa.az | 5

«8 октября мы отметим 20-летие ГУАМ в Тбилиси на уровне глав МИД».

Об этом на пресс-конференции после встречи в Баку с украинским коллегой Павлом Климкиным сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

По его словам, транспортный коридор, реализация которого планируется, проходит через страны-члены ГУАМ: «Это поможет нам с точки зрения проведения обсуждений транспортных, железнодорожных структур. Четыре страны-члена страдают от конфликтов. Все эти страны выступают с одинаковой позицией в международных структурах».

П.Климкин в свою очередь заявил, что у стран-членов ГУАМ схожие политические цели: «Уверен, что у каждой из этих стран есть светлое экономическое будущее. Мы частично можем пользоваться возможностями свободной торговли. Наряду с транспортом, здесь есть ряд важных сфер, в которых мы сотрудничаем. У нас уникальная модель партнерства».