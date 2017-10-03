Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан занял достойное место в мировой олимпийской семье» - ОБНОВЛЕНО

2017-10-03 14:15 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев поздравил нашу сборную с достойным выступлением на Чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Глава государства сказал, что выступление нашей национальной команды подарило радость всем болельщикам: «Это была очень интересная спортивная борьба. Чемпионат еще раз показал уровень нашего волейбола среди женщин. В целом, Чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошел очень успешно, организация была на высоком уровне. Руководители европейских федераций и другие гости также отметили это».

Президент Азербайджана отметил, что чемпионат был проведен не только в Баку, но и в регионе нашей страны – в городе Гейгель, что показывает развитие нашей спортивной инфраструктуры: «Такое динамичное развитие не было бы возможным без хороших условий, созданных для спортсменов во всех видах спорта, в том числе в волейболе. Азербайджан занял достойное место в мировой олимпийской семье. Это оценка, данная нашей стране международными структурами, в том числе Международным олимпийским комитетом и Европейским олимпийским комитетом».

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10:15

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана, занявшую четвертое место на Чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.