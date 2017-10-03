Продолжается девятый сезон "Брейн-ринг" при поддержке Nar

2017-10-03 14:10 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Продолжается девятый сезон традиционно поддерживаемых Nar интеллектуальных состязаний в знаниях "Брейн-ринг". В соревнованиях принимает участие множество команд, представляющих различные регионы республики и высшие учебные заведения страны.

Как и в прошлом сезоне, во время трансляции интеллектуального конкурса "Брейн-ринг" проводится специальный конкурс для телезрителей. Так, пользователи Twitter, предоставившие посредством страницы Nar первые и наиболее полные ответы на озвученные в эфире вопросы, получают от мобильного оператора специальные подарки. Таким образом, наряду с возможностью следить за этим интеллектуальным соревнованием, любители «Брейн-ринг» также получают шанс заработать подарки от Nar.

Между тем, стали известны имена пользователей Twitter, ставших победителями сентября: Эльчин Рустамли (@elcin_rstml), Малик Алиев (@malikAliyev18), Гюльшан Гасанзаде (@bvushen), Сабина Рустамли (@RustamliSabina).

Более подробную информацию можно получить в Twitter: @salamnar

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Компания Nar стала первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также обеспечившим широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентам.