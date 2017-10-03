Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Украины (версия 2)

2017-10-03 14:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Павло Климкиным.

Глава государства выразил удовлетворение уровнем отношений между двумя странами, подчеркнул, что визит Президента Украины Петро Порошенко в Азербайджан сыграл важную роль в деле укрепления этих отношений. Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит придал импульс делу расширения связей между соответствующими структурами двух стран, в частности возможностей сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Глава государства сказал, что одна из главных задач – повышение торгового оборота с использованием возможностей двух стран, расширение экспортно-импортных операций и определение возможных инвестиционных проектов.

Президент Ильхам Алиев сказал, что между двумя странами существуют дружественные отношения, подчеркнул, что ведется активное сотрудничество также в международных структурах.

Глава государства отметил значимость сотрудничества и в транспортной сфере, подчеркнул, что часть грузов, отправляемых сегодня из Украины в Азию, проходит через Азербайджан, сказав, что между железнодорожными структурами проводится активное сотрудничество в международном формате.

Министр иностранных дел Украины Павло Климкин передал Президенту Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания Президента Петро Порошенко. Коснувшись экономического сотрудничества, Павло Климкин подчеркнул значительный рост торгового оборота за последние полгода. Министр иностранных дел Украины отметил важность встреч, проводимых на высоком уровне, с точки расширения связей двух стран. Он сказал, что в его стране с нетерпением ждут визита Президента Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Украины Петро Порошенко, попросил передать его приветствия Президенту Украины.