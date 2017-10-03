Учителя объединенных ССУЗов пройдут диагностическое оценивание

2017-10-03 14:19 | www.apa.az | 6

«В Азербайджане будет проведено диагностическое оценивание знаний учителей оптимизированных ССУЗов. Затем будут объявлены места в этих образовательных учреждениях, и проведен прием учителей на работу».

Как сообщает АПА, об этом сказал директор Госагентства по профессиональному образованию при Минобразования Фамиль Мустафаев.

По его словам, размещение учителей, кадров в учреждениях, оптимизация которых проведена не была, является текущим вопросом. Ф. Мустафаев отметил, что прием на работу учителей во все образовательные учреждения проводит Минобразования в централизованном порядке.

Директор сказал, что в настоящий момент опубликовано объявление в связи с размещением в ССУЗах учителей общеобразовательных предметов, которые успешно сдали проведенные Минобразования экзамены: «Можно сказать, что в Баку был проведен процесс оптимизации. В результате учреждения были объединены. В ближайшем будущем планируется провести диагностическое оценивание инженерно-педагогического состава. После этого будет определен спрос на кадры в оптимизированных образовательных учреждениях в Баку».