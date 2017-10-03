Goldman Sachs советует покупать доллары

2017-10-03 11:59 | www.oxu.az | 3

«Доллар продолжит укрепляться на фоне роста экономики и ожиданий повышения учетной ставки в США».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в аналитическом отчете банка Goldman Sachs. В отчете рекомендуется переходить с евро на доллар.

Аналитики банка Зак Пандл и Камакши Триведи отмечают, что доллар начал укрепляться:

«В краткосрочной перспективе ожидается укрепление доллара. Мы делаем ставки на снижение евро против доллара».

Пандл и Триведи прогнозируют, что к концу этого года курс евро/доллар упадет до 1,15 доллара за евро. Они полагают, что европейский фондовый рынок будет развиваться слабо. Между тем ожидается, что политические проблемы в Испании, предстоящие выборы в Австрии и Италии окажут негативное влияние на курс евро.

Л.А.

