Джавид Имамвердиев удостоен награды международного фестиваля "Евразия.DOC"

2017-10-03 14:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Документальный фильм азербайджанского режиссера Джавида Имамвердиева "Qürbətdə qalmış məzar" ("Герой, похороненный на чужбине") удостоен награды второго Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Второй Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" прошел 25-29 сентября в городе Минск (Беларусь).

Картина "Qürbətdə qalmış məzar", снятая студией документальных фильмов "Yaddaş" по госзаказу, посвящена Герою Советского Союза, полковнику Габибулле Гусейнову. Документальная лента удостоена награды фестиваля в категории "Судьба человека".

Авторы сценария фильма - Джавид Имамвердиев и Гасым Сафароглы, режиссер- Джавид Имамвердиев, операторы - Заид Багиров, Самир Гасанов, звукорежиссер - Теймур Абдуллаев, продюсер - Джавид Имамвердиев.

(Автор: Джани Бабаева)