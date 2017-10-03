Скончался глава Coca-Cola HBC

2017-10-03 14:30 | www.trend.az | 4

Глава компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) Димитрис Лоис (Dimitris Lois) скончался 2 октября, передает РИА Новости со ссылкой на сообщении компании.

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Димитриса. Это была большая честь знать его лично и работать вместе с ним в течение многих лет", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Coca-Cola HBC Анастассиса Дэвида (Anastassis David).

Михалис Имеллос (Michalis Imellos) пока продолжит исполнять обязанности главы компании, отмечено в релизе.

Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибуции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В компании по состоянию на первую половину 2017 года было занято порядка 29,6 тысячи человек.

Coca-Cola Hellenic в России представлена ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Петербурге, Орле, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.