Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

2017-10-03 14:36 | www.apa.az | 5

Нобелевская премия по физике за 2017 год присуждена американским исследователям Кипу Торну, Райнеру Вайссу и Гарри Бэрришу.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.



Ученые стали основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, что помогло экспериментально обнаружить гравитационные волны.



Детектор LIGO был построен в 2002 году по проектам, разработанным Торном, Вайссом и Рональдом Древером. Поначалу LIGO не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, после чего детектор отключили. Ученые потратили четыре года на его обновление.

Эти усилия оправдались — в сентябре 2015 года исследователи зафиксировали всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.



