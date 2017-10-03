Соловьев признал, что он богатый человек

2017-10-03 12:12 | www.oxu.az | 4

Телеведущий Владимир Соловьев стал героем первого выпуска проекта «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», в котором прокомментировал расследование Алексея Навального, посвященное его недвижимости, сообщает Oxu.Az.

Он сказал, что ему за это не стыдно, поскольку не грабил, а зарабатывал деньги сам еще «с советских времен».

По его словам, он ни от кого не скрывал свои доходы, но и не бахвалился, и вообще, «всегда очень четко соблюдал эту грань».

Телеведущий объяснил, что купил виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке.

Соловьев рассказал, что он искал место, куда бы мог вывозить свою большую семью без огромных потерь для бюджета.

Соловьев заявил, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом.

«Патриотизм — это не подписка о невыезде», - пояснил ведущий.

Он считает, что пошло гордиться патриотизмом, поскольку это естественное состояние.

Ведущий считает, что расследование «выглядело как личная месть», поскольку в нем были названы адреса его имений.

Соловьев назвал их обнародование нарушением закона о личных данных.

Н.Г.

