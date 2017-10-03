КНДР пригрозила Японии "ядерными облаками"

2017-10-03 14:36 | www.trend.az | 4

Северная Корея пригрозила Японии "ядерными облаками" в случае продолжения давления, заявление обнародовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

Заявление стало несколько запоздалой реакцией на речь премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, в которой он призывал мировое сообщество оказать большее давление на КНДР, лишить ее финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ.

"Давление Японии на КНДР, обостряющее напряженность на Корейском полуострове – это самоубийство, пригоняющее ядерные облака на японские острова. Никто не знает, когда ситуация, доведенная до взрывоопасного предела, превратится в ядерную войну. Но если фитиль ядерной войны будет подожжен, то в один миг она вспыхнет и на японских островах", — говорится в заявлении КНДР.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Япония придерживается позиции, что сейчас не время для диалога с КНДР, а остановить ядерную и ракетную программу можно только усилив давление на эту страну путем санкций.