Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже занял свое достойное место в мировой Олимпийской семье (версия 2) (ФОТО)

2017-10-03 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял национальную команду Азербайджана, занявшую четвертое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Глава государства поздравил с достойным выступлением состав национальной команды, занявшей четвертое место на чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

Президент Ильхам Алиев сказал, что выступление национальной команды подарило большую радость всем болельщикам, это была крайне интересная спортивная борьба, и чемпионат еще раз продемонстрировал уровень женского волейбола в стране. В целом чемпионат Европы по волейболу среди женщин прошел очень успешно, и его организация была на высоком уровне. Это отметили также руководители европейских федераций и другие гости, сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, знаменательно то, что чемпионат проходил не только в Баку, но и в регионе – городе Гёйгёль, что показывает развитие спортивной инфраструктуры страны. Такое динамичное развитие было бы невозможно без хороших условий, созданных для спортсменов во всех видах спорта, в том числе в волейболе. В целом Азербайджан уже занял свое достойное место в мировой Олимпийской семье. Это оценка, данная, наряду с нами, международными структурами, в том числе Международным Олимпийским комитетом, европейскими олимпийскими комитетами, сказал глава государства.

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