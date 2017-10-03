Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

2017-10-03 15:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на встрече было выражено удовлетворение имеющимися между двумя странами отношениями.

Э.Мамедъяров сказал, что отношения между странами носят стратегический характер, и их позиции в связи с вопросами мировой повестки совпадают.

Министры высоко оценили деятельность Совета президентов, совместной межправительственной комиссии, рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина, а также политические обсуждения МИД двух стран.

Павел Климкин сказал, что политические связи между Азербайджаном и Украиной находятся не превосходном уровне, экономические связи успешно развиваются, и в динамике торгового оборота наблюдается высокий рост.

Стороны отметили успешное сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций, подчеркнули важность еще большего развития этого сотрудничества в рамках ООН и ее специализированных структур, ОБСЕ, Совета Европы, а также таких региональных структур, как ОЧЭС и ГУАМ.

Министры заявили, что Азербайджан и Украина всегда поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, являются сторонниками урегулирования региональных конфликтов в рамках признанных на международном уровне границ.

Стороны также обсудили региональные транспортные проекты, в том числе возможности маршрутов Север-Юг, Восток-Запад, их экономические и временные преимущества, вопросы транспортировки некоторых грузов из Украины в страны Средней Азии через территорию Азербайджана.

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11:40

Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Как сообщает АПА, в настоящий момент проходит двусторонняя встреча.

Затем встреча продолжится в расширенном формате.

По итогам встреч стороны выступят с заявлением для прессы.