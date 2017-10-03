Путин: Соблюдение решений СБ ООН должно стать приоритетом для всех стран

2017-10-03 15:40 | www.apa.az | 4

Соблюдение права и решений Совета Безопасности ООН должно стать приоритетом для всех стран.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в Кремле в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран заявил президент России Владимир Путин.

Он сказал, что на очередной сессии генеральной ассамблеи ООН звучит искренняя тревога по поводу растущего числа вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество: «Приоритетом для всех стран должно быть безусловное соблюдение верховенства права, уважение прерогатив Совета Безопасности ООН как органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности».