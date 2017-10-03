Прогноз погоды на завтра

2017-10-03 12:19 | www.oxu.az | 3

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 октября временами ожидаются дожди, которые ночью и утром могут приобрести интенсивный характер. Ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В горных районах возможен снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 14-17, в горах ночью 2-5, днем 5-9 градусов тепла.