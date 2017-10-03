Система отопления в зданиях может быть включена раньше времени

2017-10-03 12:24 | www.oxu.az | 4

«В случае резкого похолодания на территории страны системы отопления в зданиях может быть введена в эксплуатацию раньше времени».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Абонентской и клиентской службы ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафик Алиев.

Начальник службы заявил, что обычно отопление в здания подают с 15 ноября:

«Подача отопления в здания раньше времени может быть в случае резкого ухудшения погодных условий. Если температура упадет ниже 8 градусов, и подобные погодные условия продлятся дольше 3 дней, то «Азеристиликтеджхизат» может подать отопление в здания раньше времени. В противном случае мы подождем начала зимнего сезона. Пока температура не настолько низкая, поэтому мы не планируем срочно включать отопительную систему».

Л.А.

