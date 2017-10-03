Делегация Кыргызстана участвует в ежегодном заседании Генассамблеи ВОИС

2017-10-03 14:44 | www.trend.az | 4

Делегация Кыргызстана участвует в ежегодном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Швейцария. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций КР, передает КНИА «Кабар».

Ежегодное заседание Генассамблеи ВОИС началось вчера и продлится до 11 октября 2017 года.

В работе Генассамблеи ВОИС принимает участие делегация Кыргызстана во главе с председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций Досалы Эсеналиевым.

В первый день заседания состоялись выборы в руководящие органы ВОИС. Постоянный Представитель КР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Данияр Мукашев был единогласно избран Председателем Координационного комитета ВОИС, являющегося наряду с Генассамблей и Конференцией ВОИС руководящим органом всей Организации.

В круг функций и полномочий Координационного комитета ВОИС, состоящего из 83 стран-членов, входит рассмотрение вопросов по всем административным, финансовым и другим наиболее важным вопросам, в том числе представление проектов программы и бюджета Конференции, а также кандидатуры генерального директора ВОИС для назначения его на этот пост генеральной ассамблеей ВОИС.