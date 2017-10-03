В Ташкенте откроется представительство ЕБРР

2017-10-03 14:47 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В Ташкенте откроется представительство Европейского банка реконструкции и развития, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Узбекистана.

Вопросы открытия представительства обсуждались 3 октября во время встречи в МИД министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и делегации ЕБРР.

Стороны обсудили работу над проектом пятилетней Стратегии ЕБРР по Узбекистану, а также участие Европейского банка реконструкции и развития в предстоящем Международном инвестиционном форуме и конференции - «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», которые будут проведены в Ташкенте.

Узбекистан присоединился к ЕБРР в 1992 году. За время работы в стране банк реализовал в стране 54 проекта, общие инвестиции составили 894 млн евро. Активное сотрудничество между Узбекистаном и ЕБРР прекратилось в 2007 году.

15 марта президент ЕБРР Сума Чакрабарти посетил Узбекистан с визитом, по итогам которого было принято решение возобновить операции банка в стране.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)