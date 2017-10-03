Интерес к обязательному страхованию недвижимого имущества снизился

2017-10-03 15:41 | www.apa.az | 4

В сентябре текущего года зарегистрировано 11 461 страховых договоров по обязательному страхованию недвижимого имущества.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по этим контрактам, составила 2 488 303 манатов. Предметами страхования по 9 463 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 15 – административные здания, 1983 – другие виды недвижимые имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров на 37%; объемы же страховых премий увеличились на 112%.

В отчетном периоде было также заключено 136 страховых договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Сумма страховых взносов по этим договорам составила 10 590 манатов. Количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 51, с суммой страховых премий 13 859 манатов.

В настоящее время в стране в сфере обязательного страхования недвижимого имущества функционируют 13 страховых компаний.