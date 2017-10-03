Названо число страдающих от алкоголизма женщин в Азербайджане

2017-10-03 12:32 | www.oxu.az | 4

«В Республиканском наркологическом центре на учете с диагнозом нарушения психического поведения в результате приема алкоголя находятся 21909 человек».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала заведующая отделением Центра Афет Мамедова.

По ее словам, среди поставленных на учет 651 женщина.

«От алкоголизма страдают в основном лица в возрасте 30-35 лет. В 2016 году в связи с алкогольной зависимостью на учет поставлен 551 человек, в том числе 28 женщин», - отметила она.

Завотделом подчеркнула, что алкоголизм считается наркологическим заболеванием, включенным ВОЗ в группу хронически рецидивирующих болезней.

«В отличие от наркомании, последствия алкоголизма проявляются в более старшем возрасте. Риск того, что алкоголизм может стать непосредственной причиной смерти, крайне низок», - пояснила Мамедова.

Э.А.

