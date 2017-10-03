В случае похолодания отопительный сезон в Азербайджане может начаться раньше - ОАО

2017-10-03 15:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отопительный сезон в Азербайджане может начаться раньше положенного срока в случае резкого похолодания в стране, сказал во вторник Trend заведующий абонентским отделом ОАО «Азеристиликтеджхизат» Рафиг Алиев.

Завотделом напомнил, что отопительный сезон начинается 15 ноября. «Теплоснабжение зданий начинается с переходом на зимний график. Решение о подаче тепла раньше предусмотренного графиком времени может быть принято в случае резкого похолодания, в частности, если температура упадет ниже 8 градусов, и такая погода сохранится более трех дней. Пока же мы ждем перехода на зимний график: температура воздуха пока что не такая низкая, поэтому досрочное начало отопительного сезона не запланировано», - отметил Алиев.

Заведующий абонентским отделом ОАО добавил, что, при желании, тепло может быть подано в школы, детсады, больницы и другие объекты раньше установленного графика. «Теплоснабжение объектов обеспечивается на основании договоров, которые предусматривают отопление зданий в течение пяти месяцев. И в случае, если эти учреждения захотят, чтобы отопительный сезон для них начался раньше, то в договора должны быть внесены изменения, и необходимо внести дополнительную оплату», - подчеркнул Алиев.

Отметим, что до начала последней декады сентября в Баку и на Абшеронском полуострове температура держалась на уровне 35 градусов тепла, однако 27 сентября температура резко упала до 19-22 градусов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)