В Баку просела дорога (ФОТО)

2017-10-03 15:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на ул. Мирали Сеидова (за парком Мусабекова) в Ясамальском районе Баку просела дорога, сообщил во вторник глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

По его словам, дорога просела из-за сильного дождя.

Утром на этом участке дороги наблюдалась пробка, отметил глава пресс-службы.

По словам Анара Наджафли, дорога просела из-за того, что подрядная организация, провела канализационную линию в новое жилое здание неподалеку, и заполнила траншею землей и щебнем. Выпавший дождь не позволил довести до конца работы по реконструкции дороги, в результате в разрытой части земля просела на 15-20 см. Это парализовало транспортное движение на данной территории: «В ряде сообщений отмечается, что якобы восстановительные работы должно проводить ОАО «Азеравтойол», и они затягиваются. ОАО официально заявляет, что это не так, и по действующему законодательству дорога должна восстанавливать структура или компания, которая проводила земляные работы. Если условий для этого нет, то с Обществом должен быть подписан договор об этом, и только после этого со стороны нашей структуры могут быть проведены восстановительные работы. Подрядная организация не подписывала с нами договор, поэтому эта организация обязана сама восстановить этот участок дороги».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)