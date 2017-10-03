В поисках иностранцев, оставшихся в беспомощном состоянии в Шамахы, задействован вертолет МЧС - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-03 15:51 | www.apa.az | 4

МЧС Азербайджана продолжает оперативные и экстренные мероприятия по спасению иностранных граждан, оказавшихся в экстремальной ситуации в труднопроходимой горной местности близ села Пирбейли Шамахинского района.

Как сообщили АПА в ведомстве, к поиску туристов привлечен вертолет «Ка-32А» Авиаотряда МЧС.

Дополнительная информация будет представлена по мере ее поступления.

13.38

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МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с иностранцами, оставшимися в Шамахы в беспомощном состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт ведомства, согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС из Государственной морской администрации Азербайджана, в труднопроходимой горной местности близ села Пирибейли Шамахинского района в экстремальной ситуации оказались два автомобиля марки «Ниссан», в которых находятся иностранные граждане.

На территорию отправлены соответствующие силы и техника Войск гражданской обороны МЧС. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.

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12.58

Сегодня в 06:48 в Национальный центр распознавания и наблюдения за судами с дальнего расстояния Государственной морской администрации Азербайджана (ARDDA) поступила информация от американской службы спасения «911» о необходимости оказания помощи иностранным гражданам, находящимся на автомобилях «Nissan Patrol» серебристого и черного цвета в горной местности на территории Шамахинского района.

Как сообщили АПА в ARDDA, координаты местности и упомянутых лиц были незамедлительно переданы в службу «112» МЧС Азербайджана.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы все возможные средства.