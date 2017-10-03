МИД Турции: Граждане все меньше хотят вступления страны в ЕС

2017-10-03 12:42 | www.oxu.az | 4

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о серьезном падении числа сторонников вступления страны в ЕС среди турецких граждан.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в интервью агентству Anadolu во вторник М.Чавушоглу.

"Поддержка турецким народом идеи вступления в ЕС серьезно упала. Мы против двойных стандартов в Европе по отношению к нам. У нас есть свои задачи в плане безопасности, которые мы будем выполнять. К нам со стороны ЕС было шесть требований – мы все их выполнили. Но теперь ЕС вдруг начал говорить совсем другие вещи", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что Турция готова работать над вступлением в ЕС, но и Евросоюз должен сделать шаг навстречу.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

Н.О.