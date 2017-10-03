Состоялся 22-ой тираж лотереи "Оплата картой Xalq Bank выгодна".

2017-10-03 15:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Третьего октября состоялся двадцать второй тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна».

Победителями двадцать второго тиража лотереи стали Агаева Саида Гасан гызы, набравшая в течение недели 31 электронных билета, Микаилов Фарид Тофик оглу и Гасанов Артём Насиб оглу, с 26 и 24 билетами соответственно. Победителям вручили билеты на две персоны в сеть кинотеатров Cinema Plus.

Победителями ежемесячного розыгрыша, выявляемого программой случайного выбора, стали Рагимов Сулейман Эльгюн оглу (номер билета 222429), получивший путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы и Насибова Джейран Шаиг гызы (номер билета 218311), выигравшая купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Напоминаем, все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалент в другой валюте) становятся участниками лотереи действующей с 1 мая текущего года по 10 января 2018 года. За каждую оплату от 10 манат через ПОС-терминал Xalq Bank, владелец карты получает два, при оплате посредством терминалов других банков – один электронный билет. Информацию о количестве электронных билетов клиенты могут отслеживать на сайте http://www.xalqbank.az/ru/online-services/orders/loto/.

По условиям лотереи победителями еженедельного тиража и обладателями билетов на киносеанс в сети кинотеатров Сinema Plus становятся 3 участника, совершившие большее количество безналичных операций. Главные призы будут разыгрываться ежемесячно, путем программы случайного выбора победителя. Каждый месяц будут определены два победителя, один из которых получит путевку на две персоны в центр отдыха и туризма “Sakit Göl” в Шамахы, а другому будет вручен главный приз – купон на зарубежную туристическую поездку, стоимостью 500 манат.

Каждый участник лотереи может получить только один вид приза из разыгрываемого фонда тиража. В лотерее участвуют все карты Халг Банка.

В розыгрыше очередного тиража лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна», который состоится 10 октября, будут разыграны билеты на киносеанс в сети кинотеатров Cinema Plus.